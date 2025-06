Piazza Affari chiude in rosso | Ftse Mib scende dopo attacco Israele-Iran

La tensione geopolitica scuote i mercati finanziari, e Piazza Affari non fa eccezione: il FTSE MIB chiude in ribasso dopo le recenti escalation tra Israele e Iran. Con una perdita dell’1,28%, gli investitori mostrano cautela, mentre lo spread si restringe leggermente. In un contesto di volatilità crescente, il rialzo del greggio accentua le preoccupazioni economiche globali. Scopriamo come questa instabilità influisce sulle nostre finanze e quali strategie adottare in tempi così incerti.

Listino in rosso per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana dopo l'attacco di Israele all'Iran. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,28% a 39.438 punti, tra scambi brillanti per 3,5 miliardi di euro di controvalore. In calo a 95 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ma con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,9 punti al 3,48% e quello tedesco di 5,9 punti al 2,53%. Il rialzo del greggio (Wti +5,32% a 71,66 dollari al barile) e del gas naturale (+4,75% a 37,89 euro al MWh) ha sostenuto Eni (+1,04%). Positive anche Italgas (+1,09%), e A2a (+0,9%) insieme a Leonardo (+0,43%), che ha guadagnato però meno dei rivali europei del settore della difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rosso: Ftse Mib scende dopo attacco Israele-Iran

