Piazza Affari chiude in ribasso dopo attacco di Israele all' Iran | Ftse Mib perde l' 1,28%

La tensione geopolitica scuote i mercati, e Piazza Affari non fa eccezione: il Ftse Mib chiude in rosso, lasciando sul campo l’1,28% a 39.438 punti, tra scambi record di 3,5 miliardi di euro. Tra annunci di crisi e timori di instabilità, gli investitori rimangono sulle spine. Come evolverà la situazione nei prossimi giorni? La risposta dipende da sviluppi internazionali che potrebbero ridefinire il quadro economico e finanziario.

Listino in rosso per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana dopo l'attacco di Israele all' Iran. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,28% a 39.438 punti, tra scambi brillanti per 3,5 miliardi di euro di controvalore. In calo a 95 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ma con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,9 punti al 3,48% e quello tedesco di 5,9 punti al 2,53%. Il rialzo del greggio (Wti +5,32% a 71,66 dollari al barile) e del gas naturale (+4,75% a 37,89 euro al MWh) ha sostenuto Eni (+1,04%). Positive anche Italgas (+1,09%), e A2a (+0,9%) insieme a Leonardo (+0,43%), che ha guadagnato però meno dei rivali europei del settore della difesa.

