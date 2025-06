Piano urbanistico attuativo Alberghina Mpa | Bene gli interventi del sindaco

Il piano urbanistico attuativo Alberhina MPA rappresenta un passo importante verso una città più moderna, sostenibile e vivibile. Bene gli interventi del sindaco, che dimostrano un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il territorio. La combinazione di riqualificazione urbana, efficientamento energetico e mobilità sostenibile apre nuove prospettive di sviluppo e benessere. È un percorso che ci riguarda tutti e che promette un futuro migliore per la nostra comunità.

"Esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per i recenti interventi intrapresi dal nostro sindaco con i progetti di riqualificazione urbana, efficientamento e mobilità sostenibile adottati nell'ambito del Pua. Questi interventi sono uniti a quelli di potenziamento del personale delle forze.

