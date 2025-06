Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale convegno a Reggio Calabria

Il 12 giugno a Reggio Calabria si tiene un importante seminario divulgativo, organizzato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e R.P.T., dedicato al Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le strategie di assetto territoriale, mitigazione e gestione delle risorse idriche di questa affascinante e complessa area. Scopri come il territorio può diventare più resiliente e sostenibile, partecipando attivamente alla tutela del nostro patrimonio naturale.

