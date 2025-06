Piano per la manutenzione delle scuole fino al 2029 La giunta metta a bilancio ogni anno 500mila euro

Il futuro delle scuole di Cesena si rafforza con un impegno concreto: un piano di manutenzione triennale fino al 2029. La recente approvazione della mozione nel consiglio comunale, con il sostegno unanime dei gruppi di maggioranza e Cesena Siamo Noi, sancisce un passo importante verso ambienti educativi più sicuri e funzionali. Ora, la priorità è stilare un piano dettagliato che risponda alle esigenze di ogni plesso, garantendo a studenti e insegnanti un ambiente all’altezza delle aspettative.

Nel consiglio comunale di ieri pomeriggio il Partito Democratico ha presentato una mozione che è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza e Cesena Siamo Noi, l'astensione della Lega e il voto contrario di Fratelli d'Italia. Il testo impegna la giunta a stilare un piano pluriennale di manutenzione (2026-2029) basato su una ricognizione delle esigenze di ogni plesso per l'identificazione delle priorità di intervento e allo stanziamento di risorse dedicate: 500mila euro annui dal 2026 al 2029. "Questo investimento – afferma il gruppo consiliare del Partito Democratico – non è una semplice spesa, ma un investimento strategico nel futuro della comunità e delle nuove generazioni, volto a creare ambienti che stimolino l'apprendimento, la collaborazione e l'innovazione".

