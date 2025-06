Piano antincendi 2025 | riunione operativa alla prefettura di Chieti

Oggi, 13 giugno, presso la Prefettura di Chieti, si è svolta una riunione operativa sul Piano Antincendi 2025, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello. Un incontro fondamentale che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, esercito, enti locali e associazioni territoriali, tutti uniti per rafforzare le strategie di prevenzione e intervento contro gli incendi boschivi. Un passo decisivo verso una gestione più sicura e responsabile del patrimonio naturale della regione.

Oggi, 13 giugno, alla pefettura di Chieti, si è tenuta una riunione presieduta dal Ppefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Regione, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Provincia, di alcuni Comuni, dell'Ente Parco Maiella, della Asl 02.

