Piadina sardoncini e divertimento | in migliaia al porto per la festa della Rustida

Una serata indimenticabile che ha unito sapori autentici e allegria, rendendo la Festa della Rustida un vero trionfo di tradizione e convivialità. Tra il profumo del mare e i sorrisi di chi ha condiviso questa esperienza, si è rafforzato il senso di comunità e passione per le radici locali. La serata si è conclusa con la promessa di ritrovarsi ancora, immersi in quel calore che solo queste occasioni sanno regalare.

Una serata da ricordare, tra il profumo del mare e l'allegria delle feste tradizionali, quella che giovedì sera sul piazzale del porto di Riccione ha richiamato migliaia di persone per festeggiare la 61esima edizione della Festa della Rustida. Piadina calda, sardoncini alla griglia, vino e birra.

