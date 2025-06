Phone Mirroring AirDrop e notifiche | la verità di Apple sullo scontro con l’Europa che chiede un iPhone più aperto

Apple, alle prese con le nuove normative dell’UE, svela la verità dietro il dibattito su phone mirroring, AirDrop e notifiche: una sfida tra innovazione e regolamentazione. Mentre l’Europa chiede un iPhone più aperto, Apple si difende con un ricorso, delineando cosa potrebbe accadere e le proposte avanzate. Una tensione che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo i nostri dispositivi. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Negli scorsi mesi l'Unione Europea ha pubblicato un elenco di richieste legate all'interoperabilità che Apple deve soddisfare nei prossimi 2 anni secondo una roadmap ben precisa per non andare in violazione del Digital Markets Act. Apple ha depositato un ricorso, e ora per la prima volta ci spiega cosa può succedere, cosa ha proposto e cosa l'Europa ha invece ordinato senza cercare la strada del dialogo.