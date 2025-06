Phisikk du role – Centro segnali di fumo? La lezione di Battiato

Nel cuore di questa riflessione, Battiato ci invita a riscoprire un centro di gravità che va oltre le mere alleanze partitiche. Non serve aver vissuto tempi passati per capire che l’Italia necessita di un punto di riferimento stabile e autentico. È il momento di rivedere gli equilibri, lasciando da parte le etichette, e abbracciare un nuovo sguardo sulla politica: più consapevole, più umana.

Non bisogna per forza essere stati, in un era glaciale fa, democristiani per comprendere che alla politica italiana manca un baricentro. Battiato parlava di centro di gravità, che in geometria gli equivale, ma il Maestro aveva in testa altre cose tratte dall’insegnamento del mistico e filosofo armeno Gurdjieff che decisamente non pensava al posizionamento di altre democrazie cristiane nella politica italiana. Per buttarla in politica piuttosto che in geometria o in esoterismo, diciamo che l’aria di conflitto senza requie che ha invaso e posseduto la politica italiana dall’inizio della legislatura, probabilmente verrebbe aiutata a rinfrescarsi e a produrre qualche danno di meno se ci fosse un soggetto politico non estremo, sufficientemente autorevole per consenso e classe dirigente, capace di smorzare bollori reciprocamente delegittimanti provenienti dalle aree estreme. 🔗 Leggi su Formiche.net