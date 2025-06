Peugeot e-208 GTi | ritorno in grande stile con 280 CV e 0-100 in meno di 6 secondi

La Peugeot 208 GTI torna a conquistare gli appassionati con un mix irresistibile di potenza e sostenibilità. Ecco la sua versione elettrica, che sfoggia 280 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, pronta a fare il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans. Un’icona degli hot hatch che si rinnova, unendo sportività e rispetto per l’ambiente in un solo modello. Scopri di più!

Debutterà alla 24 Ore di Le Mans la nuova versione a batteria dell’iconica hot hatch francese: sportività e sostenibilità in un solo modello. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Peugeot e-208 GTi: ritorno in grande stile con 280 CV e 0-100 in meno di 6 secondi

In questa notizia si parla di: peugeot - ritorno - stile - meno

Giugno è il mese perfetto per CONDIVIDERE! Da ItalianOptic torna il 2X1: con la promo FAMILY & FRIENDS se acquisti due occhiali, il meno caro te lo regaliamo noi! Valida su occhiali da vista e da sole con lenti graduate: in due si risparmia, con stile! Vai su Facebook

Peugeot e-208 GTi: ritorno in grande stile con 280 CV e 0-100 in meno di 6 secondi; Peugeot 208: prezzo, dimensioni e scheda tecnica; Peugeot 508: stile deciso e meno peso.

Peugeot e-208 GTi: ritorno in grande stile con 280 CV e 0-100 in meno di 6 secondi Segnala dmove.it: Debutterà alla 24 Ore di Le Mans la nuova versione a batteria dell’iconica hot hatch francese: sportività e sostenibilità in un solo modello ...