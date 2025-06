Pesaro controlli straordinari sul lungomare | arrestato un ricercato per rapina

Con l’arrivo dell’estate, Pesaro intensifica i controlli sul lungomare per tutelare residenti e turisti. Le forze dell’ordine, rafforzate tra viale Trieste e il porto, hanno intercettato un ricercato per rapina, assicurandosi che la sicurezza pubblica rimanga una priorità. In questa cornice di vigilanza, si evidenziano nuove azioni di contrasto alla criminalità che rafforzano la fiducia nella comunità.

Pesaro, 13 giugno 2025 – Con l'arrivo dell'estate, la Questura di Pesaro e Urbino rafforza la presenza delle forze dell'ordine lungo il litorale, in particolare tra viale Trieste e il porto, per garantire maggiore sicurezza e contrastare furti e altri reati, in linea con le indicazioni emerse dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto. Durante i controlli notturni dell'ultima serata, sono emerse due situazioni rilevanti: un 45enne italiano, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare per rapina in concorso commessa nel Napoletano, è stato fermato e portato in carcere; un altro soggetto, di origine straniera, è stato denunciato per aver violato un divieto di ritorno nel Comune di Pesaro.