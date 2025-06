Perugia il centrocampo è sotto la lente Sul taccuino di Meluso c’è pure l’ex Di Noia

Perugia si concentra sul centrocampo, un settore fondamentale per rinvigorire la rosa biancorossa. Il diesse Mauro Meluso sta sfogliando il taccuino alla ricerca delle pedine giuste, con un occhio di riguardo per le lacune lasciate dalla fine del campionato e dai prestiti conclusi. La priorità ? Colmare i vuoti e rafforzare la mediana già dalla prossima settimana, puntando a costruire una squadra più competitiva e pronta a rilanciare le ambizioni biancorosse.

Il centrocampo nel mirino. Il diesse Mauro Meluso è al lavoro su quelle che sono le priorità , sui tasselli da reperire per colmare le lacune che si sono create con la fine del campionato e di alcuni prestiti. La società biancorosso potrebbe chiudere la prima operazione già la prossima settimana e inserirà la prima pedina in mediana. Mauro Meluso ha un obiettivo, mettere a segno le trattative prioritarie (terzino destro, difensore centrale, regista) prima della partenza della squadra per il ritiro in Argentina. Non si esclude che il Perugia compia altre mosse prima del 13 luglio, anche per l’attacco, considerando che Seghetti difficilmente farà parte del gruppo che si preparerà in Argentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it