Personale sanitario è scontro Botta e risposta Cipollini-Maraldo

Lo scontro tra il segretario provinciale della Cisl, Giorgio Cipollini, e il direttore dell’Ast, Antonello Maraldo, mette in luce una questione cruciale: la crescente carenza di personale sanitario che minaccia la qualità dell’assistenza. Mentre Cipollini denuncia un deficit grave, i vertici dell’Ast mostrano posizioni divergenti. Le 150 richieste di assunzione a tempo determinato sono rimaste inevase, alimentando tensioni e dubbi sulla capacità di rispondere alle esigenze del sistema sanitario.

