Personale ATA | proroga dei contratti fino al 31 agosto Quando è possibile e come funziona

Ottime notizie per il personale ATA in scadenza! Il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente chiarito le condizioni di proroga dei contratti fino al 31 agosto, garantendo continuità e stabilità. Grazie alla nota n. 119043 del 23 maggio, si delineano i criteri per questa estensione, conformemente al DM 430/2000. In questo articolo, approfondiamo come funziona questa proroga e quando può essere applicata, per mantenere il servizio scolastico efficiente e senza interruzioni.

Buone notizie per il personale ATA con contratto in scadenza: il Ministero dell’Istruzione ha chiarito le condizioni che permettono la proroga dei contratti fino al 31 agosto. Attraverso la nota n. 119043 del 23 maggio, vengono ribadite le situazioni in cui tale estensione è possibile, secondo quanto previsto dal DM 4302000. In questo articolo spieghiamo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: personale - proroga - contratti - agosto

Personale ATA, contratti di supplenza: possibilità di proroga al 31 agosto, ecco quando. La nota del Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato le modalità per richiedere la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Personale ATA, contratti di supplenza: possibilità di proroga al 31 agosto, ecco quando. La nota del Ministero Vai su X

La FLC CGIL Roma e Lazio pubblica gli elenchi delle ATP provinciali recanti i contratti del personale ATA autorizzati a procedere alla proroga. Vai agli allegati: https://ecvg.short.gy/8LeXjf Vai su Facebook

Personale ATA, contratti di supplenza: possibilità di proroga al 31 agosto, ecco quando. La nota del Ministero; Personale ATA supplente, la proroga fino al 31 agosto è obbligatoria?; Proroga supplenze ATA al 31 agosto, in attesa della nota. Quando si può richiedere.

Personale ATA, Proroga Contratti al 31 Agosto. Ecco Quando è Possibile Lo riporta msn.com: Sappiamo infatti che il Ministero ha autorizzato la proroga delle supplenze in scadenza fino al 30 giugno con la ...