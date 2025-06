Permessi retribuiti | come funzionano per Docenti e ATA

Se sei docente o personale ATA con contratto a tempo determinato, sappi che anche nel 2024 hai diritto a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Questa misura, confermata dal nuovo contratto collettivo e da recenti chiarimenti, rappresenta un importante supporto per conciliare lavoro e esigenze personali. Ma come funzionano esattamente? Scopriamolo insieme per conoscere i tuoi diritti e le modalità di richiesta.

Chi lavora nella scuola con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto ha diritto, anche nel 2024, a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Il nuovo contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca (docenti e ATA) ha confermato questa possibilità , e un recente chiarimento ha spiegato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

