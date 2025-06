Permessi ex Legge 104 1992 per il personale ATA | chiarimenti sull’utilizzo giornaliero e orario

Hai domande sui permessi ex Legge 104/1992 per il personale ATA? Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, firmato il 18 gennaio 2024, sono state introdotte importanti novità che chiariscono l’utilizzo giornaliero e gli orari di questi permessi. Scopri come ottimizzare i tuoi diritti e pianificare al meglio la tua attività lavorativa, perché conoscere le nuove regole fa la differenza.

Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, sono state introdotte importanti novità in materia di permessi per il personale ATA. In particolare, l’art. 68, comma 1, disciplina la fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, . Permessi ex Legge 1041992 per il personale ATA: chiarimenti sull’utilizzo giornaliero e orario . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

