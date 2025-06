Permessi 104 personale ATA | si possono anche richiedere frazionati nella stessa giornata es un’ora al mattino e 3 al pomeriggio

I permessi 104 per il personale ATA rappresentano un diritto fondamentale, offrendo flessibilità e supporto nelle esigenze personali e familiari. Con il recente aggiornamento dell’art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca del 2024, è possibile frazionare i permessi anche nella stessa giornata, ad esempio un'ora al mattino e tre al pomeriggio, rispettando il limite di 18 ore mensili. Scopri come sfruttare al meglio questa opportunità per conciliare lavoro e vita privata.

L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

