Pergola è uscito il disco ‘Stream!’ | Abbiamo bisogno di musica che fa discorsi

Milano si apre alla musica di Pergola con il suo nuovo album 'Stream!'. Un progetto che va oltre il semplice ascolto, diventando un vero e proprio discorso sonoro. Francesco Pergola, cantautore autentico e innovativo, ci invita in un viaggio tra parole e suoni, dove la musica diventa voce, emozione e riflessione. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un’esperienza sonora unica, capace di parlare direttamente al cuore di chi ascolta.

Milano, 13 giugno 2025 – E’ uscito ‘Stream!’, il disco del cantautore Pergola. Francesco Pergola, questo il suo nome all’anagrafe, è un cantautore nel vero senso del termine e l’album ‘Stream!’ evidenzia in pieno tutte le sue caratteristiche: dalla ricerca del suono e della parola Come hai iniziato a fare musica? "Ho sempre suonato vari generi e poi grazie al mio caro amico Angelo sono arrivato al mondo della produzione elettronica. Mi affascinava parecchio: i miti erano i Daft Punk. Fino a quando avevo 14 anni l’elettronica era sconosciuta per me, poi me ne sono innamorato. Nel 2019 con un amico ho fatto la cover indie dance di ‘Rockin’ in the Free World’ di Neil Young. 🔗 Leggi su Quotidiano.net