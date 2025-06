Perde il controllo della moto e finisce contro un palo | centauro in ospedale

Quando si tratta di sicurezza su due ruote, ogni dettaglio conta. Questa mattina a Collepasso, un incidente spaventoso ha visto protagonista un centauro di 46 anni, che ha perso il controllo della moto finendo contro un palo. L’episodio, ancora da chiarire nelle cause, ha suscitato grande apprensione: fortunatamente, l’uomo è stato trasportato in ospedale. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza e mantenere alta la prudenza sulla strada.

COLLEPASSO – Momenti di paura questa mattina a Collepasso, teatro di un pauroso incidente avvenuto in autonomia e che ha coinvolto un centauro 46enne. L'uomo, in circostanze ancora da chiarire, attorno alle 10.30, mentre percorreva via Roma in direzione Parabita, ha perso il controllo del.

