Perché non mi fido di lui Nuove verità contro Sebastiano | parla la cugina di Liliana Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich continua a sconvolgere l’Italia, dopo oltre tre anni dalla sua tragica scomparsa. Nuove verità emergono, alimentando dubbi e interrogativi su ciò che realmente è accaduto. La testimonianza di Silvia Radin, cugina di Liliana, svela dettagli inediti e riaccende il dibattito pubblico. Perché questa vicenda ancora ci inquieta? Scopriamolo insieme, perché ogni pezzo di verità conta.

Il caso di Liliana Resinovich, a oltre tre anni dalla sua tragica morte, continua a scuotere l’opinione pubblica e ad accendere il dibattito nei talk show televisivi. L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque News, condotta da Alessandra Viero, ha visto il ritorno in studio – seppur in collegamento dalla Slovenia – di Silvia Radin, la cugina della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimane dopo, il 5 gennaio 2022, all’interno di due sacchi neri nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. >> “Ho una grave malattia, non può finire tutto”. L’attore scoppia in lacrime in tv: i medici gli hanno fatto una diagnosi terribile Nel corso della diretta, Radin è tornata a puntare il dito, senza mezzi termini, contro Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana e attualmente iscritto nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Liliana Resinovich, la cugina: “Denunciamo il tecnico che avrebbe provocato la frattura della vertebra” - La cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha rivelato a Fanpage.it che il fratello della 63enne, deceduta a Trieste, presenterà denuncia contro Giorgio Molinari, il tecnico accusato di aver provocato una lesione alla vertebra T2 della donna durante una manovra per l'autopsia nel 2022.

Il fratello di Liliana Resinovich: Non voglio il male di Sebastiano Visintin, ma sono felice per le indagini.

