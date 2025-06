Perché nel 2025 sostenere i creativi queer nel Pride Month è diventato ancora più importante

perché nel 2025 sostenere i creativi queer nel Pride Month si rivela ancora più fondamentale. Ogni anno, dedicando attenzione alla loro espressione artistica, vogliamo valorizzare le multiple sfaccettature dell’estetica LGBTQIA+, contrastando il rainbow washing e promuovendo autentica inclusione. In un contesto globale spesso complesso, questa iniziativa assume un ruolo chiave nel diffondere consapevolezza e rispetto, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di cambiamento sociale.

Ogni anno in occasione del Pride Month diamo spazio alla creatività queer con l'intento di dare visibilità a chi con il proprio lavoro si impegna a esplorare le diverse sfaccettature dell'estetica intrinsecamente legata alla comunità LGBTQIA+. Negli scorsi anni l'obiettivo principale era stato quello di andare contro l'odiosa tendenza del rainbow washing, ma in questo caso, vista la situazione nazionale e internazionale piuttosto complessa, soprattutto in tema di diritti civili, il focus si è necessariamente spostato. Un esempio è rappresentato dalla rinuncia di moltissime aziende al consueto supporto alle sfilate del pride, decidendo di scendere – letteralmente – dal carro con un evidente allineamento a delle politiche maggiormente conservatrici.