Perchè le app che traducono in tempo reale con l' AI non possono funzionare

Le app di traduzione in tempo reale con l'intelligenza artificiale sembrano la soluzione ai muri linguistici, ma occhio alle promesse troppo ottimistiche. Questi strumenti, come le app antibabeliche e pentecostali, affermano di poter far capire tutti a tutti traducendo simultaneamente, ma basano questa idea su presupposti spesso irrealistici. Infatti, suppongono che le persone parlino nello stesso modo, indipendentemente dalla cultura o dal dialetto, una convinzione che rischia di ridurre le complessità linguistiche a semplici algoritmi.

E così sono arrivate le app antibabeliche e pentecostali che promettono di far capire tutti a tutti, traducendo simultaneamente con l’intelligenza artificiale la voce di chiunque già mentre sta parlando. Sono invero delle app molto ottimiste, nel senso deteriore del termine, per almeno quattro motivi. Anzitutto partono dal presupposto implicito che le persone parlino tutte nello stesso modo, indipendente dalla provenienza, e che quindi una lingua sia sovrapponibile a qualsiasi altra per mezzo di un automatismo, senza falle né sbavature. Poi si fondano sul principio che ciò che le persone dicano sia comprensibile e, di conseguenza, immediatamente traducibile per metterlo a disposizione di un’umanità aliena e ostrogota; quando invece il grosso di ciò che diciamo, ma anche di ciò che facciamo, resta incomprensibile a noi stessi, figuriamoci a un algoritmo o – assurdità – ad altre persone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perchè le app che traducono in tempo reale con l'AI non possono funzionare

In questa notizia si parla di: perchè - traducono - tempo - reale

Apple Music traduce le canzoni in tempo reale con iOS 26 Vai su X

Raffaele Gaito. . Google traduce le call in tempo reale Video completo sul mio canale YT (link qui sotto ) Vai su Facebook

Traduzione simultanea con l'AI: app, smartphone e dispositivi specializzati, quali funzionano meglio?; Rayban Meta, arriva in Italia la traduzione in tempo reale. Il lavoro di Meta sugli occhiali AI è un esempio da seguire; Recensione di Babbel: perché è meglio di Duolingo per gli studenti più seri.