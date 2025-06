Perché l’attacco di Israele all’Iran somiglia tanto troppo? a quello dell’Ucraina alle basi russe

Perché l’attacco di Israele all’Iran ricorda così tanto quello dell’Ucraina contro le basi russe? Entrambi gli eventi sono avvolti da un’aura di sorpresa e non prevedibilità, con poche o nulle anticipazioni. Ma chi ha detto questa frase, prima dell’intervento israeliano? La risposta sorprendente: i portavoce del governo USA, subito dopo l’attacco ucraino. Una similitudine che apre a molte riflessioni sulla geopolitica e sui giochi di potere internazionali.

Non ne sapevamo niente, non eravamo stati avvertiti, non siamo coinvolti Indovinello: chi e quando ha pronunciato questa frase prima dell'attacco israeliano contro l'Iran? Sì, risposta esatta: i portavoce del Governo Usa subito dopo l'attacco ucraino contro le basi aeree russe. Uguale uguale. E molto simile, guarda caso, è stata anche una certa dinamica dell'azione militare di Israele contro le basi militari e gli impianti nucleari della Repubblica islamica. In Russia, come sappiamo, cinque basi aeree sono state colpite da droni (117, ha poi dichiarato il presidente Zelensky) che gli ucraini avevano fatto entrare di nascosto nel Paese e poi trasportato nelle vicinanze delle basi su camion del tutto ordinari, facendoli poi decollare a distanza.

