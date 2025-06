Perché la storia di Alfredino Rampi ha cambiato per sempre il modo di vivere il dolore in televisione

La tragica vicenda di Alfredo Rampi ha rivoluzionato il modo in cui la televisione affronta e rappresenta il dolore, portando alla luce questioni etiche e morali che ancora oggi suscitano riflessioni profonde. Questa storia emblematico ha segnato un prima e un dopo nel modo di fare informazione, trasformando il dolore in spettacolo e lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Continua a leggere per scoprire come questa tragedia abbia cambiato per sempre il nostro rapporto con la sofferenza in TV.

La storia di Alfredo Rampi, il bimbo caduto in un pozzo di ardesia a Vermicino, ha segnato il punto di non ritorno nella televisione in cui il dolore è messo a disposizione della curiosità patologica del pubblico.

La TV Nel Pozzo: la storia di Alfredino Rampi e di chi l'ha raccontata arrivano in prima serata su Rai2 - Stasera su Rai2, alle ore 21.20, rivivremo uno dei momenti più toccanti e memorabili della televisione italiana: la storia di Alfredino Rampi e il racconto di chi ha vissuto quella tragedia.

Alle sette della sera del 10 giugno 1981 il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano a Vermicino: grazie alla prima diretta non stop della tv un intero Paese si unisce nella speranza e nel dolore. Sono le 19:00 del 10 giugno 1981 quando il padre di A

