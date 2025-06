Perché Israele ha attaccato l'Iran i motivi dietro l'operazione militare di Netanyahu contro Teheran

L'azione militare di Israele contro l'Iran desta grande attenzione internazionale, sollevando domande sui motivi e le conseguenze di questa escalation. In un contesto di tensioni crescenti, Netanyahu ha dichiarato di voler impedire all’Iran di ottenere armi nucleari, ritenendo che le decisioni di Teheran siano irreversibili. Ma cosa spinge Israele a questa scelta drastica? Scopriamo insieme le ragioni profonde dietro questa operazione e cosa potrebbe succedere in futuro.

Questa mattina, 13 giugno, Israele ha condotto un attacco contro l'Iran allo scopo di fermare il presunto programma di realizzazione di un'arma atomica da parte di Teheran. Netanyahu: "Negli ultimi mesi l’Iran ha preso decisioni irreversibili per dotarsi dell’arma nucleare. Non possiamo permettere che ciò accada". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - netanyahu - teheran

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele attacca l'Iran: presi di mira siti nucleari in più aree del Paese. Violente esplosioni anche a Teheran. L'Agenzia per l'Energia atomica monitora i livelli delle radiazioni. "Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni", avverte Netanyahu. L' Vai su X

#MedioOriente #Israele attacca l'#Iran: centrate basi militari e siti di produzione del nucleare. La Repubblica Islamica minaccia una "dura punizione". L'annuncio di #Netanyahu. Da Teheran, il leader iraniano Khamenei: "Il regime sionista si è procurato un d Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Aiea: i siti nucleari di Fordo e Isfahan non sono stati presi di mira; Ultima ora. Medio Oriente, Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari; Israele attacca l'Iran, forti esplosioni a Teheran, raid a siti nucleari: aggiornamenti in diretta.

