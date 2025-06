Perché il Roma Pride 2025 si è spaccato in due

Il Roma Pride 2025 si è diviso in due, accendendo un acceso dibattito che scuote l’evento a soli due giorni dalla parata! La controversia sugli sponsor, da Starbucks al conflitto in Palestina, solleva domande profonde: i brand devono sostenere i diritti senza compromessi o rischiano di scindere la comunità? È davvero possibile mantenere unità e coerenza in un momento così delicato? La risposta, forse, risiede nel modo in cui si affrontano le sfide del nostro tempo.

Pride spaccato dalla polarizzazione: le comunità ebraiche non partecipano alle parate di Roma, Torino e Bergamo perché c'è una caccia al carro di Israele.

