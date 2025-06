Perché il campo largo fatica a interessarsi della difesa dell’Ucraina

Perché il campo largo fatica a interessarsi alla difesa dell’Ucraina? Dal Donetsk, dove sono recentemente stato con amici italiani e ucraini per consegnare #zainisalvavitaperlucraina, percepisco una distanza inspiegabile. Leggendo l’articolo di oggi del direttore Claudio Cerasa, non posso che concordare: visitare Kyiv o il fronte dovrebbe aprire gli occhi ai leader di sinistra, affinché comprendano l’importanza di sostenere questa causa cruciale. La solidarietà non può più aspettare.

