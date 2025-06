Perché Conceiçao può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

Perché la Juventus può partecipare al Mondiale per Club? La risposta risiede nella sua straordinaria capacità di qualificarsi e competere ai massimi livelli internazionali. Con un percorso ricco di successi e determinazione, i bianconeri hanno conquistato il diritto di rappresentare l’Italia tra le migliori squadre del mondo. Questa prestigiosa partecipazione non solo valorizza il club, ma conferma anche il suo ruolo di protagonista nel calcio globale. Scopriamo insieme cosa rende questa avventura così speciale.

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

La Juventus ha annunciato che Randal Kolo Muani e Francisco Conceiçao faranno parte della rosa bianconera al Mondiale per Club Vai su X

Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao giocheranno il Mondiale per club con la Juventus La presenza dell'attaccante francese era già stata annunciata dal nuovo dg Damien Comolli. Ora è arrivato il semaforo verde anche per l'esterno portoghes

