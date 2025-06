Per Google Pixel 10 ci sarà ancora da attendere

Gli appassionati di tecnologia dovranno armarsi di pazienza: il tanto atteso Google Pixel 10 arriverà probabilmente solo a settembre. Una brutta notizia per chi sperava in un lancio anticipato, ma l’attesa promette nuove sorprese e miglioramenti sorprendenti. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima novità di casa Google.

Brutte notizie per chi sperava in un lancio anticipato della serie Google Pixel 10: probabilmente bisognerà attendere settembre L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Per Google Pixel 10 ci sarà ancora da attendere

