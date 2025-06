Pep Guardiola ammette che avrebbe dovuto affrontare un sacco per recenti problemi a Barcellona o nel Real Madrid

Pep Guardiola apre il suo cuore, rivelando che avrebbe potuto affrontare grandi difficoltà se le sfide attuali si fossero verificare durante i suoi anni al Barcellona o al Real Madrid. Una riflessione sincera che mette in luce le pressioni del calcio moderno e le differenze di contesto. Ma come cambiano le prospettive quando si è alla guida di un top club? La risposta potrebbe sorprendere...

2025-06-13 09:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Pep Guardiola crede che la sua posizione manageriale sarebbe stata in seria Jeopardy se avesse sperimentato le battute d’arresto di questa stagione durante il coaching di Barcellona o il Real Madrid. Manchester City, sotto Guardiola, ha avuto una sfida della campagna del 2024-25, la più povera dalla sua stagione inaugurale al timone. I campioni in carica hanno visto il loro dominio di quattro anni della Premier League finire, finendo terzo e finendo gli eventuali vincitori di Liverpool di 13 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com