Pentagono posiziona navi da guerra in Medio Oriente per proteggere Israele

In un'operazione strategica senza precedenti, il Pentagono sta rafforzando la presenza militare in Medio Oriente, schierando navi da guerra per tutelare Israele e le forze americane dai rischi di rappresaglie iraniane. La mossa evidenzia l'intensificarsi delle tensioni nella regione e la volontà degli Stati Uniti di mantenere una posizione di deterrenza. La domanda ora è: quale sarà l'impatto di questa escalation sulla stabilità mediorientale?

Il Pentagono sta posizionando navi da guerra e altre risorse militari in Medio Oriente per contribuire a proteggere Israele e le truppe americane da possibili ritorsioni iraniane. Lo riporta il New York Times, citando alcuni funzionari statunitensi. Il cacciatorpediniere Uss Thomas Hudner ha ricevuto l'ordine di spostarsi nel Mediterraneo orientale e un secondo cacciatorpediniere potrebbe seguirlo a breve, riferiscono i funzionari, mettendo in evidenza che l'aeronautica americana potrebbe spostare a breve aerei da combattimento nella regione.

