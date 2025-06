Pensioni 2025-2026 | a 64 o 67 anni non basta più l’età serve anche questo requisito

Sempre più essenziale, il terzo requisito potrebbe rivoluzionare le tue prospettive di pensione nei prossimi anni. Non basta più puntare solo sull’età o sui contributi minimi: conoscere e prepararsi a questo nuovo elemento diventa fondamentale per garantirsi un adeguato futuro previdenziale. Scopri quali sono i cambiamenti in arrivo e come affrontarli al meglio.

Il diritto alla pensione non è più garantito soltanto dal raggiungimento dell’età anagrafica e dal versamento del minimo contributivo previsto. Sempre più spesso, infatti, si parla di un “terzo requisito” poco noto, ma di fondamentale importanza per chi ambisce ad accedere al trattamento previdenziale, soprattutto nei prossimi anni. Secondo le indicazioni emerse di recente, a partire dal 2025 – e ancor più nel 2026 – potrebbe diventare sempre più difficile ottenere la pensione di vecchiaia o quella anticipata, se non si soddisfa anche una condizione economica ben precisa: l’importo dell’assegno deve superare soglie minime che, con l’inflazione, sono destinate a salire. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

