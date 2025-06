Pensionato spara e uccide moglie e familiari in USA | Erano narcos In realtà volevano cacciarlo di casa

Una tragica sparatoria scuote gli Stati Uniti: Patrick Waite, pensionato di 77 anni, ha aperto il fuoco, causando la morte della moglie e di altri tre familiari. La sua versione? Una lotta contro presunti narcotrafficanti che avrebbero voluto cacciarlo di casa. Un episodio che solleva interrogativi sulla fragile linea tra paranoia e realtà nella vita di chi si sente minacciato. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Patrick Waite, 77 anni, ha ucciso la moglie Alma Waite, 61 anni, e altri tre membri della sua famiglia, sostenendo che fossero affiliati a un noto cartello della droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moglie - pensionato - spara - uccide

