Pensaci per tempo | quando la solidarietà non va in ferie

momento che la solidarietà si trasforma in un gesto concreto, capace di salvare vite. La generosità non va in vacanza: scopri come puoi fare la differenza e mantenere viva questa importante catena di speranza, anche durante l’estate.

C’è chi parte per il mare, chi per la montagna, e poi c’è chi ogni giorno aspetta una trasfusione per vivere. Mentre l’Italia si prepara all’esodo estivo, migliaia di pazienti continuano a dipendere da un gesto semplice ma vitale: la donazione di sangue e plasma. È in questo delicato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - “Pensaci per tempo”: quando la solidarietà non va in ferie

