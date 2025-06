Penelope Maria è attesa il 9 settembre e fino ad un mese prima l' artista salentina sarà in tour in tutta Italia

Penelope Maria 232 attesa il 9 settembre e, fino a un mese prima, l’artista salentina Sar224 sarà impegnata in un tour che attraverserà tutta Italia. Nel frattempo, Alessandra Amoroso vive uno dei momenti più emozionanti della sua vita: la gravidanza, senza rinunciare ai concerti e al suo ritorno discografico. La sua energia e positività sono contagiose, dimostrando che si può essere mamme e artiste di successo allo stesso tempo.

A lessandra Amoroso sta vivendo uno dei capitoli più emozionanti della sua vita: incinta, non rinuncia ai concerti. La felicità per la sua prima gravidanza si somma al ritorno sulle scene con un nuovo progetto discografico. Alessandra Amoroso: il primo look dopo l’annuncio della gravidanza è tempestato di paillettes X Leggi anche › Alessandra Amoroso col pancione: «Diventare mamma a 39 anni è perfetto, ora so chi sono» Alessandra Amoroso in concerto col pancione. L’artista salentina, vincitrice di Amici nel lontano 2009 ormai, oggi si presenta al pubblico con una consapevolezza e una forza mai mostrate prima, esibendosi sui palchi italiani con il pancione al settimo mese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Penelope Maria è attesa il 9 settembre e fino ad un mese prima l'artista salentina sarà in tour in tutta Italia

Prima estate da futura mamma per la cantante, che si sta godendo questo magico momento della sua vita tra mille emozioni e la sua grande passione per la musica

Alessandra Amoroso: Un concerto speciale in attesa di Penelope Maria Scrive ecodelcinema.com: Alessandra Amoroso, in attesa della nascita di Penelope Maria, inaugura il tour estivo "Io non sarei" alle Terme di Caracalla, condividendo il palco con artisti come Annalisa e Gigi D'Alessio.