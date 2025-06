Pellegatti | Musah-Napoli a rischio il Milan avrebbe chiesto 27-30 milioni

Il mercato si infiamma: Carlo Pellegatti svela i retroscena sulla trattativa Musah-Napoli, ora in bilico. Con il Milan che avrebbe posto una richiesta tra 27 e 30 milioni, le sorti del giovane talento sono in bilico, alimentando speranze e tensioni tra le pretendenti. In un clima di incertezza, le prossime ore saranno decisive per il futuro del giocatore e il destino delle squadre coinvolte.

Carlo Pellegatti ha parlato del caso Musah-Napoli. La trattativa è a rischio, col Milan che avrebbe chiesto 27-30 milioni per il giocatore.

