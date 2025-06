Pedopornografia e abusi su minore | la Asl sospende l' infermiera del Goretti

In un momento di grande preoccupazione, la ASL di Latina ha prontamente sospeso un'infermiera del Goretti in seguito a gravi accuse di pedopornografia e abusi su minori. La rapida risposta dell’ospedale sottolinea l’impegno a garantire un ambiente sicuro e protetto, adottando tutte le misure necessarie per tutelare le vittime e mantenere la fiducia dei pazienti. La comunità si interroga: quali passi sono stati fatti per prevenire simili incidenti in futuro?

L'indagine e il conseguente arresto che ha coinvolto un'infermiera in servizio all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina hanno portato a un immediato intervento della direzione aziendale, che in una comunicazione ufficiale specifica di aver adottato ogni provvedimento necessario.

