Pd il piano per sostituire Schlein | da Prodi e Bettini chi lavora all’alternativa

Il confronto interno nel Partito Democratico si intensifica mentre si delineano i piani per sostituire Schlein, con Prodi e Bettini pronti a giocare un ruolo chiave nell’alternativa. Il flop del referendum di giugno ha messo in discussione la strategia della leader, suscitando resistenze tra i riformisti del partito. Ora, si apre una nuova fase di sfide e alleanze, che potrebbe cambiare radicalmente il volto del centrosinistra italiano.

Il flop del referendum di giugno, seguito da un tentativo maldestro di rivendicarne il successo per almeno quarantotto ore, ha scosso le fondamenta del Partito Democratico. Il segnale di allarme è stato recepito da quella parte del partito che da tempo contesta la linea di Elly Schlein, ritenuta troppo ideologica e distante dalla tradizione riformista e cattolica democratica del centrosinistra italiano. Leggi anche: Referendum, Bonelli attacca Meloni: “Democrazia ostaggio della maggioranza” L’iniziativa di Ruffini e il ritorno della Margherita. In questo clima di tensione interna, riappare Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle entrate, con un progetto politico che prende forma concreta: la nascita dei circoli “ Più uno “, ispirati al titolo del suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pd, il piano per sostituire Schlein: da Prodi e Bettini, chi lavora all’alternativa

In questa notizia si parla di: schlein - piano - sostituire - prodi

Assalto al Pd, ecco il piano per fare fuori Schlein: chi lavora all'alternativa - L'assalto al Pd si fa sempre più evidente: un piano ben orchestrato per indebolire Elly Schlein e mettere fine alla sua leadership.

Riarmo: Schlein sfida Pd e Socialisti europei, la segretaria dem contro il piano bellico di von der Leyen; Schlein: “Pd per difesa comune ma non per il riarmo, la posizione è e resta questa”; L'«esercito» che assedia Schlein: per Palazzo Chigi corra un altro.

Pd, ecco il piano per fare fuori Schlein: da Mr Tasse a Prodi e Bettini: chi lavora all'alternativa Si legge su iltempo.it: Il flop di giugno sui referendum (e ancora di più la vittoria inventata per 48 ore), ha fatto suonare la sveglia.