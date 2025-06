Pd ancora divisioni sulla capogruppo Mazzarelli | Colpevole di fare opposizione

Il caos nel Pd di Mazzarelli si fa sempre più acceso, con divisioni che minacciano l’unità del gruppo e alimentano discussioni infuocate. La richiesta di sostituzione alla capogruppo ha acceso il dibattito interno, mentre le accuse tra fazioni si moltiplicano. In un contesto già fragile, la questione rischia di compromettere il futuro politico del partito. Ma quali saranno le conseguenze di questa spaccatura? Solo il tempo potrà dirlo.

Non si placa il subbuglio all'interno della polveriera Pd, dopo l'annuncio che lunedì quattro consiglieri comunali su cinque hanno chiesto la convocazione del gruppo per la sostituzione di Giulia Mazzarelli, capogruppo, con Anna Ferretti. Una frattura che arriva da lontano e che ora ha trovato l'apice e provoca altri sommovimenti interni. Se l'ex segretario Simone Vigni ha accusato apertamente i quattro consiglieri - e la maggioranza del partito - di "trasversalismo", anche la diretta interessata osserva che "il passo indietro che mi è stato chiesto dal ruolo di capogruppo da parte degli altri consiglieri non esprime alcuna progettualità.