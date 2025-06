Pc e monitor gratis alle associazioni del terzo settore dell' Unione Valdera

laptop e monitor, supportando così le iniziative di solidarietà e inclusione sociale. Un gesto concreto che testimonia l’impegno dell’Unione Valdera nel rafforzare il ruolo delle associazioni locali, favorendo un uso più sostenibile e accessibile della tecnologia. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per le realtà del territorio di potenziare i propri strumenti digitali e migliorare i servizi offerti alla comunità. Non lasciatevela sfuggire!

L'Unione Valdera lancia un'importante iniziativa di solidarietà digitale rivolta alle associazioni e agli enti del terzo settore che operano sul territorio dei comuni che fanno parte dell'Unione. Attraverso un avviso pubblico, l'Ente di via Brigate Partigiane metterà a disposizione gratuitamente.

