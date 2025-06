Pavard cosa fai? Negli Usa imita il personaggio di Gta

Quando Pavard sbarca negli USA per il Mondiale per Club, non si limita a giocare: entra nel vivo dell’azione, come un personaggio di GTA. Con passo deciso, occhi spalancati e un sorriso furbo, conquista le strade americane e il cuore dei tifosi, portando la sua verve tra le luci di New York e i grattacieli di Los Angeles. Benji Pavard, pronto a dominare il campo e il mondo, ha già iniziato a vivere l’avventura Americana.

L'Inter è sbarcata negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club e Benji Pavard è entrato subito nel mood americano. Si muove imitando un personaggio del famosissimo videogioco Gta.

