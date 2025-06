Paurosa caduta in bicicletta | uomo soccorso dall' eliambulanza

Un incidente spaventosamente improvviso ha sconvolto il pomeriggio di una tranquilla giornata in Val di Bondo, quando un uomo di 68 anni è caduto brutalmente dalla bicicletta lungo una strada panoramica. La scena ha richiesto l'intervento tempestivo dell’eliambulanza, che ha portato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma la rapidità dell'intervento ha sicuramente evitato conseguenze peggiori.

Nel primo pomeriggio di venerdì, lungo la suggestiva stradina della Val di Bondo, un uomo di 68 anni è rimasto ferito in seguito a una rovinosa caduta in bicicletta avvenuta all'altezza dell'incubatoio ittico. L'incidente si è verificato attorno alle 15.30. Le condizioni del ferito hanno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Paurosa caduta in bicicletta: uomo soccorso dall'eliambulanza

