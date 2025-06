Paura nell’attesa del concerto alle Cascine | crolla un ramo ferita una ragazza

Un pomeriggio di attesa e emozione si è trasformato in un momento di paura alle Cascine di Firenze. Mentre migliaia di fan aspettavano il concerto dei Guns ’N Roses, un ramo secco di un antico tiglio si è staccato, ferendo una ragazza di 24 anni. La scena ha scosso l’intera folla, con soccorsi tempestivi e un intervento rapido delle autorità. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza debba essere prioritaria anche nei momenti di festa.

FIRENZE – Paura ieri pomeriggio alle Cascine, nella folla in attesa del concerto dei Guns ‘N Roses per il Firenze Rocks. Intorno alle 14 un ramo secco si è staccato da un tiglio di circa 70 anni in viale della Tinaia nel Parco delle Cascine. Cadendo ha colpito una ragazza di 24 anni che stava passando nei paraggi. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale: sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, le squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile comunale già presente sul posto per la gestione del concerto in corso alla Visarno Arena. Il viale della Tinaia è stato interdetto alla circolazione e al transito pedonale mentre i vigili del fuoco e la direzione ambiente hanno fatto un sopralluogo e visionato tutte le piante vicine per controllare la presenza di altri rami secchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it