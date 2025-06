Paura in serata | un grosso ramo cade al Parco Ducale

Una serata tranquilla al Parco Ducale di Parma si è trasformata in un rapido intervento dei vigili del fuoco, quando un grosso ramo è caduto improvvisamente, rischiando di causare danni o feriti. Fortunatamente, nessuno si trovava nei pressi al momento dell’incidente. La pronta risposta delle autorità ha permesso di mettere in sicurezza l’area senza conseguenze. Le cause della caduta sono tuttora al vaglio, mentre i visitatori possono tornare a godersi il parco in tutta sicurezza.

Poco prima delle ore 21.30 di venerdì 13 giugno un grosso ramo è caduto all'interno del Parco Ducale a Parma. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area in pochi minuti. In quel momento non stava passando nessuno. Non ci sono feriti. Le cause della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Paura in serata: un grosso ramo cade al Parco Ducale

In questa notizia si parla di: grosso - ramo - parco - ducale

Si spezza un grosso ramo davanti al Tribunale: donna salvata dalle urla delle guardie giurate - Monza, 20 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa mattina in piazza Garibaldi, davanti al Tribunale di Monza.

Paura in serata: un grosso ramo cade al Parco Ducale; Parco Ducale, grosso ramo crolla al suolo: vigili del fuoco in azione; Ancora baby gang davanti alle scuole: aggrediti e minacciati due 16enni dell'Ulivi - Video.

Parco Ducale, grosso ramo crolla al suolo: vigili del fuoco in azione - Il grosso ramo si è staccato all'improvviso da un albero che si trova nelle vicinanze del Palazzetto Eucherio S ... Si legge su gazzettadiparma.it

Paura al parco Ducale, crolla un grosso albero. Nessun ferito - Foto - Un grosso albero è caduto a causa del forte vento questa sera al Parco Ducale poco dopo le 21 nell'area vicina al Teatro al Parco. Come scrive gazzettadiparma.it

Cade un grosso ramo al parco, salve due donne: «Abbiamo sentito uno scricchiolio, il crollo un istante dopo» - rami minori, ma certo non piccoli, con la grande pianta che ora mostra le sue laceranti ferite, mentre sul prato il ramo più grosso ha ... Scrive ilgazzettino.it