Paura ed apprensione per la sorte di Giuliano che manca da casa ormai da ieri Ricerche in tutto il Lazio

Una preoccupazione crescente avvolge la scomparsa di Giuliano Vito, 49enne di Formia, nel Lazio. Da ieri, familiari e amici sono in stato di agitazione, mentre le ricerche si estendono in tutto il territorio, sperando in un suo pronto ritorno. La mancanza di contatti e l’assenza di oggetti essenziali rendono questa vicenda ancora più urgente. La speranza è che Giuliano possa tornare presto a casa, al sicuro e in buona salute.

È scomparso da Formia, in provincia di Latina, il 49enne Giuliano Vito, allontanatosi da casa il 12 giugno senza fare ritorno. A lanciare l'allarme è l' associazione Penelope Lazio ODV, che si occupa del supporto alle famiglie delle persone scomparse. Secondo quanto riportato dall'associazione, Vito si è allontanato senza cellulare e senza occhiali da vista, il che rende ancora più urgente la sua localizzazione. Persona fragile con disabilità: "Potrebbe aver bisogno di aiuto". L'uomo è stato definito una persona fragile con disabilità e potrebbe aver bisogno di aiuto. Per questo l'invito rivolto alla cittadinanza è di prestare particolare attenzione, soprattutto in alcune aree dove è più probabile che possa trovarsi.

