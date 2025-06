Paura di rimanere senza smartphone durante le vacanze in spiaggia si sperimenta una soluzione per la nomofobia

senza smartphone, un timore che può trasformarsi in ansia e stress anche durante le vacanze. Ma quale soluzione può alleviare questa dipendenza digitale? Scopriamo insieme come affrontare e gestire la nomofobia, ritrovando il piacere di vivere il mare e il relax senza paure infondate.

In spiaggia con il telefono scarico e nessuna presa elettrica a disposizione? È una scena ormai comune lungo tutto il litorale italiano. E per molti non si tratta solo di una scomodità, ma di un vero disagio psicologico. Si chiama nomofobia (da No Mobile Phobia), ed è la paura di restare.

