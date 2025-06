Patuelli | Regole Ue uniformi per le banche critica il veto portoghese

Il presidente Abi Antonio Patuelli lancia un appello forte e chiaro: chiediamo regole uguali per tutti nella Ue per le banche, condannando il veto portoghese sull'acquisizione di Novo Banco. Un ostacolo che blocca l’Unione Bancaria e contrasta con i principi del trattato di Maastricht. La sua voce si fa ascoltare: è tempo di superare le barriere nazionali e unire le forze per un sistema finanziario europeo più solido e coeso.

Il presidente Abi Antonio Patuelli chiede " regole uguali per tutti nella Ue " sulle banche a seguito "del veto da parte del governo del Portogallo" sull'acquisizione di Novo Banco da parte della spagnola Caixa. "Questi veti - spiega al congresso Acri - producono uno stop all' Unione Bancaria " e sono "in contraddizione con il trattato di Maastricht". "I tassi della Bce che sono i più bassi fra i principali paesi dell'Occidente e la metà di quelli americani", "stanno favorendo l'afflusso verso il nostro paese di capitali", ha aggiunto sottolineando come la riduzione progressiva dello spread giunto sotto i 100 punti, dipende "dal comportamento dell'Italia "ma anche da flussi di liquidità da paesi lontani che hanno meno fiducia nelle loro valute". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Patuelli: Regole Ue uniformi per le banche, critica il veto portoghese

In questa notizia si parla di: patuelli - regole - banche - veto

"Banche italiane protagoniste". Patuelli: ora regole comuni nella Ue - Le banche italiane sono protagoniste, con un consolidamento avanzato, ma Angelo Patuelli dell’Abi sottolinea l’importanza di regole comuni nell’UE.

Patuelli, in Ue veti a fusioni fra banche, regole siano uguali.

Patuelli, in Ue veti a fusioni fra banche, regole siano uguali - Il presidente Abi Antonio Patuelli chiede "regole uguali per tutti nella Ue" sulle banche a seguito "del veto da parte del governo del Portogallo" sull'acquisizione di Novo Banco da parte della spagno ... Si legge su msn.com

Abi, pattuelli chiede regole uguali nelle banche europee dopo veto portoghese sull’acquisizione di novo banco - Il veto del Portogallo all’acquisizione di novo banco da parte di caixa riapre il dibattito sulle regole bancarie nell’Unione europea, con Antonio Pattuelli che chiede un quadro normativo uniforme per ... Si legge su gaeta.it

Banche: Patuelli, mercato italiano e' aperto, regole valgano per tutti - Lo ha dichiarato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervenendo a Forum Banca, evento organizzato ... Da ilsole24ore.com