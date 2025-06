Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso si prende anche le Finali AIS nel solo dance! 3° Altieri Degrassi

Roberta Sasso, stella del pattinaggio artistico a rotelle, brilla ancora una volta conquistando il titolo alle Finali dell’Artistic International Series 2025. La campionessa del mondo in carica, dopo aver dominato il segmento breve, si aggiudica anche la danza libera con un risultato senza precedenti. La sua prestazione eccezionale conferma il suo ruolo di protagonista indiscussa nel panorama internazionale, lasciando il pubblico e gli esperti senza fiato. La sua vittoria segna un nuovo capitolo nella storia del pattinaggio artistico.

Buenos Aires, Trieste. Reggio Emilia. Roberta Sasso fa sweep e conquista il titolo nel solo dance alle Finali dell’Artistic International Series 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, mettendo la ciliegina sulla torta ad una prima parte di stagione condotta da vera protagonista. La Campionessa del Mondo in carica, già prima con margine dopo il segmento breve, ha confermato la sua autorità anche nella danza libera, ottenendo un riscontro speculare a quello ottenuto in maggio al Pala Pikelc di Opicina. Sulle note di Billie Eilish l’emiliana ha incantato pubblico e giuria facendo perno su un fronte tecnico ben bilanciato da elementi assegnati al massimo del livello (fatta eccezione per i cluster, di livello 3) e valutati con una qualità di esecuzione positiva, con nota di merito per la dance step sequence ed i t ravelling che, nella fattispecie, hanno ricevuto parere unanime, ovvero +2. 🔗 Leggi su Oasport.it