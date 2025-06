Pattinaggio artistico a rotelle | Gioia Fiori avanti nello short alle Finali AIS di Reggio Emilia

Partenza scoppiettante per Gioia Fiori a Reggio Emilia, dove lo short program delle finali AIS di pattinaggio artistico a rotelle ha visto l’azzurra dominare con una performance di altissimo livello, chiudendo al primo posto. La laziale si presenta così alle fasi decisive della competizione con grande slancio, pronta a conquistare ulteriori traguardi e a lasciare il segno su questa emozionante tappa del circuito internazionale.

Partenza razzo per Gioia Fiori a Reggio Emilia. Dopo una prova di alto livello l’azzurra ha infatti chiuso al primo posto lo short program della specialità individuale femminile, segmento valido per le Finali dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiuderà i battenti proprio nella pista dell’impianto sportivo emiliano. Una performance importante per la laziale, presentatasi per ultima del gruppo dopo le ottime performance della spagnola Sira Bella Gallardo e dell’italo ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati. L’atleta ha tenuto l’asticella alzata per tutta la durata del corto, snocciolando prima il doppio axel, introdotto da passi, passando in rassegna successivamente la combinazione triplo toeloopdoppio toeloopthorentriplo salchow e il triplo salchow singolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Gioia Fiori avanti nello short alle Finali AIS di Reggio Emilia

In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico - rotelle - gioia

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste - Sasso e Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all'AIS di Trieste, dando il via ai primi risultati nella categoria Senior.

EVOLUTION MEDAGLIA DI BRONZO AGLI EUROPEI! Evolution - Small Group I nostri Gargoyles hanno conquistato il terzo posto ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, grazie a una performance mozzafiato firmata dalla coreografia di Vai su Facebook

Thomas Ceccon, chi è: età, fidanzata, famiglia. Con Martinenghi due ori in una stanza. «E per Parigi ho depila; La mamma di Ceccon: «Tanti sacrifici e sbalzi d'umore, ma era la scelta giusta. Anche trasferirsi a Verona»; Medaglia di bronzo per la Junior Gioia Fiori ai Mondiali in Colombia.

Pattinaggio artistico a rotelle: pazzi di Gioia! Fiori vince il titolo in rimonta ai World Skate Games 2022 Riporta oasport.it: tra cui anche il pattinaggio artistico a rotelle – raccogliendo dunque l’eredità di Giada Luppi ...