Patenti false e permessi di soggiorno la vittima | Ho pagato 1300 euro

In un mondo dove le opportunità sembrano sfuggire tra le dita, alcune persone si affidano a metodi rischiosi per ottenere ciò che desiderano. È il caso di questa vittima, che ha pagato 1300 euro per patenti false e permessi di soggiorno, sperando di trovare una via più semplice. La sua storia, rivelata attraverso le sue parole, svela un percorso segnato da inganni e scelte discutibili. Ma cosa accadrà ora?

“Ero iscritto ad una scuola guida, poi iniziai a lavorare ad Ischia e non ho potuto più frequentare il corso.Un mio amico mi disse che per ottenere la patente potevo rivolgermi ad una scuola di Napoli. Il titolare della scuola si faceva chiamare Antonio”. Sono le dichiarazioni rese da uno dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Patenti false e permessi di soggiorno, la vittima: "Ho pagato 1300 euro"

